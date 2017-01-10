Матч МЮ - «Ливерпуль» будет судить Майкл Оливер

Обслуживать центральный поединок 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» доверено арбитру Майклу Оливеру.

Уроженец Нортумберланда судил встречу между этими командами в прошлом сезоне АПЛ, в которой «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1, а Оливер назначил по ходу матча пенальти в ворота мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне 31-летний арбитр в 22 матчах показал 70 желтых карточек и одну красную.

Добавим, что матч МЮ - Ливерпуль состоится 15 января.