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Матч МЮ - «Ливерпуль» будет судить Майкл Оливер

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Оливер Майкл
Сегодня, 08:36 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Обслуживать центральный поединок 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» доверено арбитру Майклу Оливеру.

Уроженец Нортумберланда судил встречу между этими командами в прошлом сезоне АПЛ, в которой «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1, а Оливер назначил по ходу матча пенальти в ворота мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне 31-летний арбитр в 22 матчах показал 70 желтых карточек и одну красную.

Добавим, что матч МЮ - Ливерпуль состоится 15 января.

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