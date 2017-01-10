Матч МЮ - «Ливерпуль» будет судить Майкл Оливер
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Сегодня, 08:36 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Обслуживать центральный поединок 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» доверено арбитру Майклу Оливеру.
Уроженец Нортумберланда судил встречу между этими командами в прошлом сезоне АПЛ, в которой «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1, а Оливер назначил по ходу матча пенальти в ворота мерсисайдского клуба.
В текущем сезоне 31-летний арбитр в 22 матчах показал 70 желтых карточек и одну красную.
Добавим, что матч МЮ - Ливерпуль состоится 15 января.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» подмечает, что если великие титулованные команды жалуются, то чаще причина в игре, чем в арбитрах. Но, возможно, недовольство каталонцев справедливо?
06 января 2017
05 января 2017
03 января 2017
31 декабря 2016
28 декабря 2016
26 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
Или войдите через