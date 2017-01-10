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«Ювентус» нашёл замену Эвра в лице Колашинаца

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Шальке-04, Колашинац Сеад, Эвра Патрис
Сегодня, 08:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

23-летний футболист, который летом, должен стать свободным агентом, станет в туринском клубе заменой Патрису Эвра.

Сообщается, что если Эвра решит покинуть «Ювентус» в январе, то «бьянконери» тут же предложат «Шальке» 3-4 млн евро, чтобы оформить трансфер Колашинаца в этом месяце, не дожидаясь окончания сезона.

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