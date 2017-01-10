«Ювентус» нашёл замену Эвра в лице Колашинаца

По информации итальянских СМИ, защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

23-летний футболист, который летом, должен стать свободным агентом, станет в туринском клубе заменой Патрису Эвра.

Сообщается, что если Эвра решит покинуть «Ювентус» в январе, то «бьянконери» тут же предложат «Шальке» 3-4 млн евро, чтобы оформить трансфер Колашинаца в этом месяце, не дожидаясь окончания сезона.