В феврале спортдиректор «Севильи» Мончи перейдёт на работу в «Рому»
Сегодня, 08:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Севильи» Мончи близок к тому, чтобы покинуть андалусийский клуб.
Сообщается, что специалист после закрытия зимнего трансферного окна переберется на аналогичную должность в «Рому».
По слухам, «волки» заплатят «Севилье» 5 млн евро, которые прописаны в контракте Мончи в качестве суммы отступных. Специалист ближайшим летом мог обойтись римскому клубу дешевле, но «джаллоросси» не хотят терять время и намерены загодя подготовиться к летнему трансферному окну.
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