В феврале спортдиректор «Севильи» Мончи перейдёт на работу в «Рому»

Спортивный директор «Севильи» Мончи близок к тому, чтобы покинуть андалусийский клуб.

Сообщается, что специалист после закрытия зимнего трансферного окна переберется на аналогичную должность в «Рому».

По слухам, «волки» заплатят «Севилье» 5 млн евро, которые прописаны в контракте Мончи в качестве суммы отступных. Специалист ближайшим летом мог обойтись римскому клубу дешевле, но «джаллоросси» не хотят терять время и намерены загодя подготовиться к летнему трансферному окну.