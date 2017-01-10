«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе Молло

«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договоренности о переходе полузащитника Йоана Молло в стан «сине-бело-голубых».

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов!» - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Напомним, что вчера Молло прошел медосмотр в Санкт-Петербурге, а сегодня присоединится к своей новой команде.