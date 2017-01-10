«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе Молло
Сегодня, 09:23 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь
«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договоренности о переходе полузащитника Йоана Молло в стан «сине-бело-голубых».
«Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Йоана Молло за достойную игру и неоценимый вклад в командные результаты. Желаем Йоану дальнейшего карьерного роста, больших побед и успехов!» - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.
Напомним, что вчера Молло прошел медосмотр в Санкт-Петербурге, а сегодня присоединится к своей новой команде.
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