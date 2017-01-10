Молло: «Я оставляю клуб, но „Крылья“ навсегда останутся в моём сердце»

Полузащитник Йоан Молло, который переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит», попрощался с болельщиками самарского клуба:

«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу „Крыльям Советов“, самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но „Крылья“ навсегда останутся в моем сердце.

Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно „Крылья“, именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у „Крыльев“. Мне было очень приятно защищать цвета „Крыльев Советов“, играть за Самару. Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с „Крыльями“. Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над „Спартаком“. Это была проверка нашего уровня, и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно».