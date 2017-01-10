МЮ предложит «Тоттенхэму» 60 млн фунтов за Роуза и Уокера

«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать крайних защитников «Тоттенхэма» Дэнни Роуза и Кайла Уокера.

По информации источника, МЮ готов заплатить «шпорам» 60 млн фунтов за двух футболистов.

Напомним, что оба игрока не так давно подписали новые контракты с «Тоттенхэмом», однако в их трудовых договорах не предусмотрены отступные.

По слухам, в услугах 26-летних беков также заинтересован «Манчестер Сити».