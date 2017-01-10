МЮ предложит «Тоттенхэму» 60 млн фунтов за Роуза и Уокера
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Роуз Дэнни, Уокер Кайл
Сегодня, 09:38 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать крайних защитников «Тоттенхэма» Дэнни Роуза и Кайла Уокера.
По информации источника, МЮ готов заплатить «шпорам» 60 млн фунтов за двух футболистов.
Напомним, что оба игрока не так давно подписали новые контракты с «Тоттенхэмом», однако в их трудовых договорах не предусмотрены отступные.
По слухам, в услугах 26-летних беков также заинтересован «Манчестер Сити».
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