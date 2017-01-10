Сальгадо: «Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Сальгадо Мичел, Роналду Криштиану, Фигу Луиш
Сегодня, 09:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо считает, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду по праву стал обладателя приза ФИФА лучшему игроку 2016 года:
«Выиграть 4 „Золотых мяча“ в эру Месси - это впечатляющее достижение.
Роналду абсолютно заслуженно признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Я не очень хорошо знаю Роналду, но достаточно для того, чтобы понять, какой он победитель по духу. Это потрясающий футболист и разносторонний спортсмен. Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу».
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