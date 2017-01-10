Сальгадо: «Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу»

Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо считает, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду по праву стал обладателя приза ФИФА лучшему игроку 2016 года:

«Выиграть 4 „Золотых мяча“ в эру Месси - это впечатляющее достижение.

Роналду абсолютно заслуженно признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Я не очень хорошо знаю Роналду, но достаточно для того, чтобы понять, какой он победитель по духу. Это потрясающий футболист и разносторонний спортсмен. Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу».