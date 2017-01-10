Конте: «Аке заслуживает того, чтобы играть в таком отличном клубе, как „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал досрочное возвращение из аренды защитника Натана Аке, который первую половину сезона провел в составе «Борнмута»:

«В прошлом сезоне он выступал за „Уотфорд“, а в этом - за „Борнмут“. Но он заслуживает того, чтобы играть в таком отличном клубе, как „Челси“. Я рад, что он вернулся.

Аке - станет для меня важной опцией, ведь мы играем в 3 центральных защитника. Он может сыграть как слева, так и в центре. Важно посмотреть на него во время тренировок, чтобы узнать, может ли он сыграть на позиции латераля».