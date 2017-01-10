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Арбитры намерены пожаловаться на Пике

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Пике Жерар
Сегодня, 10:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитнику «Барселоны» Жерару Пике грозит наказание за его высказывания в адрес испанских судей.

Глава судейского техкомитета Викториано Санчес Арминио прокомментировал ситуацию:

«Юрист рассмотрит эти случаи и примет решение, но по логике вещей жалоба будет подана.

Что же касается нас, то мы отправим письмо в Комитет по вопросам соревнований».

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