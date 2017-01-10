Арбитры намерены пожаловаться на Пике

Защитнику «Барселоны» Жерару Пике грозит наказание за его высказывания в адрес испанских судей.

Глава судейского техкомитета Викториано Санчес Арминио прокомментировал ситуацию:

«Юрист рассмотрит эти случаи и примет решение, но по логике вещей жалоба будет подана.

Что же касается нас, то мы отправим письмо в Комитет по вопросам соревнований».