Арбитры намерены пожаловаться на Пике
Сегодня, 10:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитнику «Барселоны» Жерару Пике грозит наказание за его высказывания в адрес испанских судей.
Глава судейского техкомитета Викториано Санчес Арминио прокомментировал ситуацию:
«Юрист рассмотрит эти случаи и примет решение, но по логике вещей жалоба будет подана.
Что же касается нас, то мы отправим письмо в Комитет по вопросам соревнований».
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