Кафу: «Неймар не сильно отстает от Роналду и Месси, через пару лет он будет лучшим в мире»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Бразилия, Неймар, Кафу, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 10:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что его соотечественник Неймар вскоре станет лучшим игроком мира:
«Неймар не сильно отстает от Роналду и Месси. Уверен, что через пару лет он будет лучшим игроком в мире.
Роналду или Месси? Этот спор продолжается долгие годы, ведь они выделяются на фоне остальных футболистов. В этом году их соперничество продолжится. Думаю, что в прошлом году Роналду на протяжении года выступал стабильнее».
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