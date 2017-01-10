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«Ювентус» готов предложить Аллегри новый контракт

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Ювентус, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 11:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Ювентуса» в ближайшее время начнет переговоры с главным тренером команды Массимилиано Аллегри о продлении сотрудничества.

Действующий контракт 49-летнего специалиста с «бьянконери» рассчитан до 2018 года, однако туринский клуб готов пролонгировать трудовой договор с Аллегри, чтобы покончить со слухами о том, что тренер хотел бы перебраться на работу в «Арсенал».

Если же «Ювентусу» не удастся договориться с наставником, то они, по слухам, готовы рассмотреть вариант с приглашением в клуб главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

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