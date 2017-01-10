«Ювентус» готов предложить Аллегри новый контракт

Руководство «Ювентуса» в ближайшее время начнет переговоры с главным тренером команды Массимилиано Аллегри о продлении сотрудничества.

Действующий контракт 49-летнего специалиста с «бьянконери» рассчитан до 2018 года, однако туринский клуб готов пролонгировать трудовой договор с Аллегри, чтобы покончить со слухами о том, что тренер хотел бы перебраться на работу в «Арсенал».

Если же «Ювентусу» не удастся договориться с наставником, то они, по слухам, готовы рассмотреть вариант с приглашением в клуб главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.