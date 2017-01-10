Тренер академии «Зенита» станет ассистентом Семака в «Уфе»
Сегодня, 11:09 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, ассистентом новоиспеченного наставника «Уфы» Сергея Семака станет тренер академии «Зенита» Александр Низелик.
В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».
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