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Тренер академии «Зенита» станет ассистентом Семака в «Уфе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 11:09 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, ассистентом новоиспеченного наставника «Уфы» Сергея Семака станет тренер академии «Зенита» Александр Низелик.

В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».

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