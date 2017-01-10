Зидан: «Я не стал лучшим тренером года? Меня интересует лишь моя команда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, по его словам, не расстроился тому факту, что лучшим тренером 2016 года был назван не он, а наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери:

«Расстроен ли я тем, что не выиграл приз лучшему тренеру 2016 года? Меня интересует лишь моя команда и то, чтобы мы продолжали играть хорошо.

Все игроки клуба очень хорошо работают, а то, что 5 из них были включены в символическую сборную, является результатом работы каждого, результатом ежедневной работы.

Роналду? Он лучший».