Зидан: «Я не стал лучшим тренером года? Меня интересует лишь моя команда»
Сегодня, 11:19 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, по его словам, не расстроился тому факту, что лучшим тренером 2016 года был назван не он, а наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери:
«Расстроен ли я тем, что не выиграл приз лучшему тренеру 2016 года? Меня интересует лишь моя команда и то, чтобы мы продолжали играть хорошо.
Все игроки клуба очень хорошо работают, а то, что 5 из них были включены в символическую сборную, является результатом работы каждого, результатом ежедневной работы.
Роналду? Он лучший».
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При этом в Лесторе нету звезд за чей счет можно было побеждать в матчах, в Реале есть Роналду Бэйл и Рамос, а у лис простые ребята которых до этого никто и не знал (Варди, Марез и Канте*), но тем не менее все же Зидан пришел после Бенитеса и навел порядок (победа в ЛЧ и сейчас Реал идет первым без поражения это залог успеха как игроков так и тактики тренера). В прошлом году Лестер выиграл АПЛ за 38 матчей всего 3 поражения при этом в 2016 проиграли лишь Арсеналу, за тем в ЛЧ вышли из группы с 1 места, чем не заслуженная победа.
Сантуш привел Порутгалию к титулу ЧЕ 16, но команда играла не выразительно, но при этом сделала результат.
PS У Зидана все впереди пускай строит такой Реал в котором сам играл и побеждал и берет титул в 2017 году.
У него всё ещё впереди!
Воистину сказал !!!
Вот основная причина почему он не первый.