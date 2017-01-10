Рейтинг@Mail.ru

Зидан: «Я не стал лучшим тренером года? Меня интересует лишь моя команда»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин
Сегодня, 11:19 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, по его словам, не расстроился тому факту, что лучшим тренером 2016 года был назван не он, а наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери

«Расстроен ли я тем, что не выиграл приз лучшему тренеру 2016 года? Меня интересует лишь моя команда и то, чтобы мы продолжали играть хорошо.

Все игроки клуба очень хорошо работают, а то, что 5 из них были включены в символическую сборную, является результатом работы каждого, результатом ежедневной работы.

Роналду? Он лучший».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:40
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 12:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:14, редактировал Сегодня 12:22
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:05
ответ пользователю drug01 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:04
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:39
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:29
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 11:27
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 11:25
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:00 Сакки: «Монтелла пишет в „Милане“ шедевр» 7
11:52 Хуммельс: «Отсутствие зимней паузы у „Арсенала“ не сыграет никакой роли в нашей дуэли» 3
11:41 Раньери: «Моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше» 4
10:51 Кафу: «Неймар не сильно отстает от Роналду и Месси, через пару лет он будет лучшим в мире» 33
10:22 Конте: «Аке заслуживает того, чтобы играть в таком отличном клубе, как „Челси“» 0
10:12 Агент: «Беррио не получал предложений от „Зенита“, но Россия - интересный вариант» 13
10:02 Симеоне: «„Атлетико“ не намерен всё время играть в одном ключе, чтобы нас хвалили» 1
09:51 Сальгадо: «Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу» 8
09:17 Клопп: «„Ливерпуль“ никогда не думал о том, чтобы расстаться с Коутиньо» 1
08:23 Президент «Лиона»: «За Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро» 7
все материалы по этой теме
Турниры