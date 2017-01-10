ПСЖ и Матюиди не могут договориться о продлении контракта
Сегодня, 11:32 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Переговоры между ПСЖ и полузащитником клуба Блезом Матюиди не сдвигаются с мертвой точки.
По информации источника, парижский клуб хотел бы сохранить футболиста, однако стороны не могут договориться о новом трудовом соглашении.
Напомним, что летом французский хавбек был близок к переходу в «Ювентус», но тот трансфер все-таки не состоялся, так как был заблокирован президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи.
Добавим, что действующий контракт Матюиди с французским клубом рассчитан до лета 2018 года.
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