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ПСЖ и Матюиди не могут договориться о продлении контракта

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, ПСЖ, Матюиди Блез
Сегодня, 11:32 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Переговоры между ПСЖ и полузащитником клуба Блезом Матюиди не сдвигаются с мертвой точки.

По информации источника, парижский клуб хотел бы сохранить футболиста, однако стороны не могут договориться о новом трудовом соглашении.

Напомним, что летом французский хавбек был близок к переходу в «Ювентус», но тот трансфер все-таки не состоялся, так как был заблокирован президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи.

Добавим, что действующий контракт Матюиди с французским клубом рассчитан до лета 2018 года.

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