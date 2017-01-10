Раньери: «Моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше»

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА за победу со своей скромной командой в минувшем сезоне Премьер-Лиги, поблагодарил всех тех, кто поддерживал его:

«Конечно, получить эту награду приятно. Хочу поблагодарить президента клуба, игроков, болельщиков, всех. Я получил эту награду благодаря их поддержке, они совершили нечто невероятное.

Вызовы - это моя страсть. Я всегда хочу сделать больше. Такова моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше».