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Раньери: «Моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 11:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА за победу со своей скромной командой в минувшем сезоне Премьер-Лиги, поблагодарил всех тех, кто поддерживал его:

«Конечно, получить эту награду приятно. Хочу поблагодарить президента клуба, игроков, болельщиков, всех. Я получил эту награду благодаря их поддержке, они совершили нечто невероятное.

Вызовы - это моя страсть. Я всегда хочу сделать больше. Такова моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше».

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