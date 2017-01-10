Хуммельс: «Отсутствие зимней паузы у „Арсенала“ не сыграет никакой роли в нашей дуэли»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс уверен, что мюнхенцы успеют набрать ход к моменту встречи с «Арсеналом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, тот факт, что у нас был перерыв, а у „Арсенала“ - нет, не скажется на нашем противостоянии. Мы нащупаем свой ритм, ведь до встречи с „Арсеналом“ проведем несколько официальных игр.

Поэтому я считаю, что отсутствие зимней паузы у „Арсенала“ не сыграет никакой роли».