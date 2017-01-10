Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников

Расширение чемпионатов мира - вопрос решенный.

Все члены Совета ФИФА единодушно проголосовали за увеличение количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.

Данное нововведение впервые будет воплощено в жизнь на Мундиале 2026 года.