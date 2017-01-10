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Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 12:49 | Источник: твиттер FIFA Media | Редакция: Антон Белюсь

Расширение чемпионатов мира - вопрос решенный.

Все члены Совета ФИФА единодушно проголосовали за увеличение количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.

Данное нововведение впервые будет воплощено в жизнь на Мундиале 2026 года.

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