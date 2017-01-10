Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников
Сегодня, 12:49 | Источник: твиттер FIFA Media | Редакция: Антон Белюсь
Расширение чемпионатов мира - вопрос решенный.
Все члены Совета ФИФА единодушно проголосовали за увеличение количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных.
Данное нововведение впервые будет воплощено в жизнь на Мундиале 2026 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:40 Видео Фаиз Субри - автор самого красивого гола 2016 года 28
Или войдите через
Пацан желает переизбраться любой ценой, даже если весь мировой футбол уничтожит. На пепелище - но зато прюдизеньт.
Теперь отбор на ЧМ и групповой этап будут напоминать первенство бани.
Плюс, отличный пиар для тех же чемпионатов Азии и Африки. Из-за таких скептиков, что матч между условными Мали и Ботсваной отстой по умолчанию, так как играет не Германия-Бразилия, а на самом деле матч может быть годным, нет развития в футболе вне Европы/Лат. Америки.
БУГАГАГАГА