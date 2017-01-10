ПСЖ включился в борьбу за Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, которого в прессе сватают в «Челси», может продолжить карьеру во Франции.

По слухам, парижане рассматривают испанца как возможного дублера форварда Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать нападающего Миши Батшуайи в аренду в «Суонси» взамен на Льоренте.