ПСЖ включился в борьбу за Льоренте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Суонси Сити, ПСЖ, Льоренте Фернандо
Сегодня, 13:10 | Источник: sportwitness.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, которого в прессе сватают в «Челси», может продолжить карьеру во Франции.
По слухам, парижане рассматривают испанца как возможного дублера форварда Эдинсона Кавани.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать нападающего Миши Батшуайи в аренду в «Суонси» взамен на Льоренте.
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