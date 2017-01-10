Санчес - лучший игрок «Арсенала» в декабре

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признан лучшим игроком «канониров» в прошлом месяце по мнению болельщиков клуба.

Санчес, который набрал 80.4% голосов болельщиков, опередил полузащитника Месута Озила (7.1%) и нападающего Алекса Айвоби (6.5%), которые заняли второе и третье места в голосовании соответственно.

Это третья награда игрока месяца в «Арсенале» для Санчеса в нынешнем сезоне, ранее чилиец был удостоен аналогичной чести в сентябре и ноябре.