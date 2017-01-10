Санчес - лучший игрок «Арсенала» в декабре
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Санчес Алексис, Озил Месут, Айвоби Алекс
Сегодня, 13:39 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признан лучшим игроком «канониров» в прошлом месяце по мнению болельщиков клуба.
Санчес, который набрал 80.4% голосов болельщиков, опередил полузащитника Месута Озила (7.1%) и нападающего Алекса Айвоби (6.5%), которые заняли второе и третье места в голосовании соответственно.
Это третья награда игрока месяца в «Арсенале» для Санчеса в нынешнем сезоне, ранее чилиец был удостоен аналогичной чести в сентябре и ноябре.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
В музее Криштиану еще один приз, обошел Месси и Гризманна в голосовании фанатов, экспертов, тренеров и капитанов сборных. «Соккер.ру» рассказывает о призах ФИФА.
Или войдите через