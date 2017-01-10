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Санчес - лучший игрок «Арсенала» в декабре

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Санчес Алексис, Озил Месут, Айвоби Алекс
Сегодня, 13:39 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признан лучшим игроком «канониров» в прошлом месяце по мнению болельщиков клуба.

Санчес, который набрал 80.4% голосов болельщиков, опередил полузащитника Месута Озила (7.1%) и нападающего Алекса Айвоби (6.5%), которые заняли второе и третье места в голосовании соответственно.

Это третья награда игрока месяца в «Арсенале» для Санчеса в нынешнем сезоне, ранее чилиец был удостоен аналогичной чести в сентябре и ноябре.

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Сегодня 13:46, редактировал Сегодня 13:48
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