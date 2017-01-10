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Насри рассказал, почему «Арсенал» уже много лет не может выиграть Премьер-Лигу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Севилья, Насри Самир
Сегодня, 13:53 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри, который нынче выступает за «Севилью» на правах аренды (права на игрока принадлежат «Манчестер Сити»), считает, что излишняя меркантильность руководства «канониров» мешает клубу всерьез претендовать на победу в АПЛ:

«Я не знаю, не знаю, почему „Арсенал“ не борется за чемпионство.

Нужно признать, что, когда я играл за „канониров“, мы не сражались на равных с „Челси“ или „Манчестер Юнайтед“.

„Арсенал“ принял решение переехать на „Эмирейтс“, за это пришлось платить.

Босы клуба всегда хотели, чтобы у команды был здоровый бюджет, они не хотели уходить в минус. Поэтому „Арсенал“ и не подписывал игроков так, как это делали другие».

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