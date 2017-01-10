«Челси» и «Суонси» согласовали аренду Льоренте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Суонси Сити, Андерлехт, Льоренте Фернандо, Исека Аарон
Сегодня, 14:03 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, судя по всему, продолжит карьеру в «Челси».
По информации источника, английский и валлийский клубы согласовали переход 31-летнего форварда на правах аренды до конца сезона.
Сообщается, что сделка стала возможной после того, как «лебеди» договорились об аренде у «Андерлехта» 19-летнего нападающего Аарона Исеки, который приходится братом форварду «Челси» Миши Батшуайи.
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