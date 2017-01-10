«Челси» и «Суонси» согласовали аренду Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, судя по всему, продолжит карьеру в «Челси».

По информации источника, английский и валлийский клубы согласовали переход 31-летнего форварда на правах аренды до конца сезона.

Сообщается, что сделка стала возможной после того, как «лебеди» договорились об аренде у «Андерлехта» 19-летнего нападающего Аарона Исеки, который приходится братом форварду «Челси» Миши Батшуайи.