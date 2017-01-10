Рейтинг@Mail.ru

Гетце: «Надеюсь, летом у „Боруссии“ будут поводы для радости»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Гетце Марио
Сегодня, 14:14 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, летом вернувшийся в клуб после выступлений за «Баварию», надеется, что вторая половина сезона сулит «шмелям» много хорошего: 

«Мы не теряем надежды. Мы играли хорошо, но часто теряли очки, надеюсь, во второй части сезона мы сможем это исправить.

С моим опытом считаю себя тем, кто должен брать на себя ответственность, вести партнеров вперед и помогать команде. Я доволен тем, как прошли мои первые 6 месяцев в клубе, но жду, что в будущем все сложится еще лучше.

Мы стремимся финишировать в зоне Лиги чемпионов, о другом и речи быть не может. Мы недосчитались очков, но Бундеслига - это наш хлеб, нам нужно улучшать свои результаты. Надеюсь, летом у нас будут поводы для радости».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
13:53 Насри рассказал, почему «Арсенал» уже много лет не может выиграть Премьер-Лигу 4
13:29 Брат Ерёменко: «Рома играет в футбол и проводит время с семьёй» 20
12:00 Сакки: «Монтелла пишет в „Милане“ шедевр» 9
11:52 Хуммельс: «Отсутствие зимней паузы у „Арсенала“ не сыграет никакой роли в нашей дуэли» 4
11:41 Раньери: «Моя философия - забывать о достижениях и двигаться дальше» 6
11:19 Зидан: «Я не стал лучшим тренером года? Меня интересует лишь моя команда» 24
10:51 Кафу: «Неймар не сильно отстает от Роналду и Месси, через пару лет он будет лучшим в мире» 66
10:22 Конте: «Аке заслуживает того, чтобы играть в таком отличном клубе, как „Челси“» 0
10:12 Агент: «Беррио не получал предложений от „Зенита“, но Россия - интересный вариант» 15
10:02 Симеоне: «„Атлетико“ не намерен всё время играть в одном ключе, чтобы нас хвалили» 1
все материалы по этой теме
Турниры