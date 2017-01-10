Гетце: «Надеюсь, летом у „Боруссии“ будут поводы для радости»
Сегодня, 14:14 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, летом вернувшийся в клуб после выступлений за «Баварию», надеется, что вторая половина сезона сулит «шмелям» много хорошего:
«Мы не теряем надежды. Мы играли хорошо, но часто теряли очки, надеюсь, во второй части сезона мы сможем это исправить.
С моим опытом считаю себя тем, кто должен брать на себя ответственность, вести партнеров вперед и помогать команде. Я доволен тем, как прошли мои первые 6 месяцев в клубе, но жду, что в будущем все сложится еще лучше.
Мы стремимся финишировать в зоне Лиги чемпионов, о другом и речи быть не может. Мы недосчитались очков, но Бундеслига - это наш хлеб, нам нужно улучшать свои результаты. Надеюсь, летом у нас будут поводы для радости».
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