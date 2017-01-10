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Селюк: «Сегодня Траоре присоединится к ЦСКА на сборах»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий
Сегодня, 14:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Дмитрий Селюк - агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», сообщил, что сегодня игрок присоединится к «армейцам» на сборе в Испании:

«Ласина присоединится к команде 10 января. Естественно, пока он игрок ЦСКА и должен соблюдать контракт. К сожалению, из-за „Монако“ не получилось с испанской „Малагой“, но сейчас по нему есть предложения из двух клубов. Были еще варианты в Англии, но там есть проблемы с рабочей визой».

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