Селюк: «Сегодня Траоре присоединится к ЦСКА на сборах»
Сегодня, 14:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Дмитрий Селюк - агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», сообщил, что сегодня игрок присоединится к «армейцам» на сборе в Испании:
«Ласина присоединится к команде 10 января. Естественно, пока он игрок ЦСКА и должен соблюдать контракт. К сожалению, из-за „Монако“ не получилось с испанской „Малагой“, но сейчас по нему есть предложения из двух клубов. Были еще варианты в Англии, но там есть проблемы с рабочей визой».
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Еще добавить немца, итальянца, парагвайца и получится самая, что нинаесть народная команда со своими воспитанниками - Спартак))
Ха ха
За них было заплачено приличное бабло)) и после этого хрюкалки хрюкают в сторону ЦСКА и Траоре?) Не останови Карпушу, то 250 лямоми не ограничилась трансферная эпопея тарасовки)
Вот ето прикол).
БУГАГАГГАГАГАА
Что в итоге,в Цска дорабатывать-вывод только 1 господин Селюг просто мудк