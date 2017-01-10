Газзаев: «48 сборных? Ценность и смотрибельность чемпионатов мира будет утрачена»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подверг сомнениям целесообразность увеличения количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных, начиная с Мундиаля-2026:

«С точки зрения коммерции, для ФИФА это будет огромная прибыль. Но со спортивной точки зрения это турнир планетарного масштаба, и там должны играть лучшие команды мира, поэтому в какой-то степени будет размывание. К 32 командам добавляются еще 16, которые будут играть в рамках такого интенсивного календаря, то есть это очень большая нагрузка на футболистов. Плюс снизится смотрибельность, поскольку там будут явно слабые команды, поэтому турнир может потерять свою ценность.

Организационно сложно все это будет сделать в одной стране в плане инфраструктуры. 48 команд надо разместить в одной стране, а сколько стадионов и спортивных баз должно быть тогда? Думаю, ФИФА эти вопросы проработает, но ценность и смотрибельность турнира будет утрачена, многие матчи зрителям будут неинтересны».

Напомним, что сегодня Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников.