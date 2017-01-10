Рейтинг@Mail.ru

Газзаев: «48 сборных? Ценность и смотрибельность чемпионатов мира будет утрачена»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Газзаев Валерий
Сегодня, 14:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подверг сомнениям целесообразность увеличения количества стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных, начиная с Мундиаля-2026: 

«С точки зрения коммерции, для ФИФА это будет огромная прибыль. Но со спортивной точки зрения это турнир планетарного масштаба, и там должны играть лучшие команды мира, поэтому в какой-то степени будет размывание. К 32 командам добавляются еще 16, которые будут играть в рамках такого интенсивного календаря, то есть это очень большая нагрузка на футболистов. Плюс снизится смотрибельность, поскольку там будут явно слабые команды, поэтому турнир может потерять свою ценность.

Организационно сложно все это будет сделать в одной стране в плане инфраструктуры. 48 команд надо разместить в одной стране, а сколько стадионов и спортивных баз должно быть тогда? Думаю, ФИФА эти вопросы проработает, но ценность и смотрибельность турнира будет утрачена, многие матчи зрителям будут неинтересны».

Напомним, что сегодня Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:20
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:45 Карпин: «Не думаю, что с новым форматом престиж чемпионата мира упадёт» 0
14:42 Селюк: «Сегодня Траоре присоединится к ЦСКА на сборах» 20
12:37 Узденов: «Понимаем желание Нобоа поиграть в другом клубе и готовы его отпустить» 20
07:53 Сарсания: «Невозможно представить, для чего Самедова отправили в дубль» 9
07:23 Рейнгольд: «Ганчаренко в ЦСКА пошел на эшафот, как тренер он там „кончится“» 82
05:08 Рейнгольд: «По своему составу „Зенит“ не конкурент „Спартаку“» 75
04:50 Сарсания: «У „Спартака“ не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге» 23
03:01 Сарсания: «Зачем нужны „Спартак-2“ и „Зенит-2“?» 14
00:51 Миранчук: «Останусь ли в „Локомотиве“? Без комментариев» 9
00:04 Исинбаева: «Верим, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории» 13
все материалы по этой теме
Турниры