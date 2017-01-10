Агент: «Оланаре может вернуться в ЦСКА»

Атта Анеке - агент нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре, который в минувшем сезоне выступал за ЦСКА на правах аренды, заявил, что нигериец может вернуться в московский клуб:

«Оланаре может вернуться в ЦСКА, он уже выступал там раньше. Все зависит от предложения московского клуба. К Аарону есть еще определенный интерес от двух клубов, но все варианты нельзя назвать 100-процентными. Скоро все должно решиться».

Ранее сообщалось, что ЦСКА по-прежнему следит за состоянием здоровья Оланаре.