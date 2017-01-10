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Агент: «Оланаре может вернуться в ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, ЦСКА, Оланаре Аарон Самуэль
Сегодня, 15:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Атта Анеке - агент нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре, который в минувшем сезоне выступал за ЦСКА на правах аренды, заявил, что нигериец может вернуться в московский клуб:

«Оланаре может вернуться в ЦСКА, он уже выступал там раньше. Все зависит от предложения московского клуба. К Аарону есть еще определенный интерес от двух клубов, но все варианты нельзя назвать 100-процентными. Скоро все должно решиться».

Ранее сообщалось, что ЦСКА по-прежнему следит за состоянием здоровья Оланаре.

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