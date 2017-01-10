Карпин: «Не думаю, что с новым форматом престиж чемпионата мира упадёт»
Сегодня, 15:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Спартака» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин не является противником решения ФИФА увеличить количество стран-участниц на чемпионатах мира до 48 сборных, начиная с Мундиаля-2026:
«К расширению числа команд-участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадет престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее».
Напомним, что сегодня Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников.
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