Карлос: «Зидан готов стать в будущем лучшим тренером мира»
Сегодня, 15:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос считает, что у главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана прекрасные перспективы:
«Вы сами видите цифры... Мне нечего сказать. В мире мало тренеров, которым удавалось сделать то, чего добился Зидан за один год.
Желаю ему удачи. Он очень хорошо работает, просто, но в то же время современно.
Его помощники очень помогают ему. Он готов стать в будущем лучшим тренером мира».
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