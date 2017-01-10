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Карлос: «Зидан готов стать в будущем лучшим тренером мира»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Карлос Роберто
Сегодня, 15:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос считает, что у главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана прекрасные перспективы:

«Вы сами видите цифры... Мне нечего сказать. В мире мало тренеров, которым удавалось сделать то, чего добился Зидан за один год.

Желаю ему удачи. Он очень хорошо работает, просто, но в то же время современно.

Его помощники очень помогают ему. Он готов стать в будущем лучшим тренером мира».

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