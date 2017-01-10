Президент Ла Лиги: «Инфантино ведёт себя как Блаттер»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино, сравнив его с бывшим президентом организации Зеппом Блаттером, после того, как стало известно, что с 2026 года на чемпионатах мира будут выступать 48 команд, а не 32, как это происходит сейчас:

«Инфантино ведет себя как Блаттер. Тот тоже принимал решения, не советуясь ни с кем. Я очень зол.

Очень просто расширить турнир, если вам не нужно платить зарплату игрокам. Футбольная индустрия существует за счет клубов и национальных лиц, а не за счет ФИФА».