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Президент Ла Лиги: «Инфантино ведёт себя как Блаттер»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Инфантино Джанни, Блаттер Зепп
Сегодня, 16:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино, сравнив его с бывшим президентом организации Зеппом Блаттером, после того, как стало известно, что с 2026 года на чемпионатах мира будут выступать 48 команд, а не 32, как это происходит сейчас:

«Инфантино ведет себя как Блаттер. Тот тоже принимал решения, не советуясь ни с кем. Я очень зол.

Очень просто расширить турнир, если вам не нужно платить зарплату игрокам. Футбольная индустрия существует за счет клубов и национальных лиц, а не за счет ФИФА».

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