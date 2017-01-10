Президент Ла Лиги: «Инфантино ведёт себя как Блаттер»
Сегодня, 16:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино, сравнив его с бывшим президентом организации Зеппом Блаттером, после того, как стало известно, что с 2026 года на чемпионатах мира будут выступать 48 команд, а не 32, как это происходит сейчас:
«Инфантино ведет себя как Блаттер. Тот тоже принимал решения, не советуясь ни с кем. Я очень зол.
Очень просто расширить турнир, если вам не нужно платить зарплату игрокам. Футбольная индустрия существует за счет клубов и национальных лиц, а не за счет ФИФА».
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Вон и награду уже подарил игроку твоего любимого клуба.
Вон и награду уже подарил игроку твоего любимого клуба.
А то блаттер дарил меське и дарил награды ни за что совершенно.
Не совсем ни за что конечно, за деньги дарил, котрые меська для него в Панаме отмывал.
В Испании получает средства от кабинета, рекламы, телетрансляция, ЛЧ, контора, госбанк.
ЧМ идет раз в 4 года и доход от него много не получишь. А вот доход от Ла Лиге больше.
Хавьер Тебас и Флорентино Перес вместе держат Ла Лигу. Они решают кого включить в символическую сборную Ла Лиге, договариваются кому вручить ЗМ, лучший игрок УЕФА.
Вон и награду уже подарил игроку твоего любимого клуба.