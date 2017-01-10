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Лукас Лейва: «Ситуация у меня не лучшая, я хочу играть»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Лейва Лукас
Сегодня, 16:21 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, которого СМИ сватают в один из миланских клубов, дал понять, что он хочет играть чаще:

«Ситуация у меня не лучшая. Я не хочу, чтобы и в будущем я играл редко. Это не идет на пользу, особенно в моем возрасте.

Я близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока, мне осталось играть не так уж много лет. Я хочу играть, ведь мне за это платят, но стараюсь оставаться профессионалом и помогать команде, как могу.

Мне нужно разобраться со сложившейся ситуацией и найти из нее выход. Однако я должен оставаться профессионалом и думать о команде, а там посмотрим, как все сложится».

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