Лукас Лейва: «Ситуация у меня не лучшая, я хочу играть»

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, которого СМИ сватают в один из миланских клубов, дал понять, что он хочет играть чаще:

«Ситуация у меня не лучшая. Я не хочу, чтобы и в будущем я играл редко. Это не идет на пользу, особенно в моем возрасте.

Я близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока, мне осталось играть не так уж много лет. Я хочу играть, ведь мне за это платят, но стараюсь оставаться профессионалом и помогать команде, как могу.

Мне нужно разобраться со сложившейся ситуацией и найти из нее выход. Однако я должен оставаться профессионалом и думать о команде, а там посмотрим, как все сложится».