Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“»

По информации источника, «Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа.

Сообщается, что 31-летний футболист контактировал с руководством команды из Санкт-Петербурга.

Однако стоит отметить, что хавбек может пополнить стан «сине-бело-голубых» летом, по истечении срока контракта с «Ростовом».

Накануне член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб готов отпустить эквадорца в другой клуб при наличии хорошего предложения.