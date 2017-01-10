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Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Зенит, Нобоа Кристиан
Сегодня, 16:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, «Зенит» интересуется полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа.

Сообщается, что 31-летний футболист контактировал с руководством команды из Санкт-Петербурга.

Однако стоит отметить, что хавбек может пополнить стан «сине-бело-голубых» летом, по истечении срока контракта с «Ростовом».

Накануне член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб готов отпустить эквадорца в другой клуб при наличии хорошего предложения.

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