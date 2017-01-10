Испанская лига подаст в суд на решение ФИФА о расширении числа участников чемпионата мира

Профессиональная футбольная лига Испании намерена в судебном порядке добиться отмены решения ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас планирует обратиться в суды Брюсселя и Ньона, чтобы признать решение незаконным. По мнению испанцев, ФИФА наносит ущерб национальным футбольным лигам, принимая решение без согласования с ними.