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Испанская лига подаст в суд на решение ФИФА о расширении числа участников чемпионата мира

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Организация: ФИФА
Сегодня, 17:22 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Профессиональная футбольная лига Испании намерена в судебном порядке добиться отмены решения ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас планирует обратиться в суды Брюсселя и Ньона, чтобы признать решение незаконным. По мнению испанцев, ФИФА наносит ущерб национальным футбольным лигам, принимая решение без согласования с ними.

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