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«Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Зенит, Крылья Советов, Молло Йоан
Сегодня, 17:41 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло. Соглашение с 27-летним французом рассчитано на 3,5 года. Воспитанник «Марселя», игравший в «Монако», «Кане», «Гранаде», «Нанси» и «Сент-Этьене», в составе «Крыльев Советов» с 2015 года провел 38 матчей, забив пять мячей и сделав девять голевых передач.

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