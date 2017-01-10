«Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло. Соглашение с 27-летним французом рассчитано на 3,5 года. Воспитанник «Марселя», игравший в «Монако», «Кане», «Гранаде», «Нанси» и «Сент-Этьене», в составе «Крыльев Советов» с 2015 года провел 38 матчей, забив пять мячей и сделав девять голевых передач.