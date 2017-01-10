«Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года
Сегодня, 17:41 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло. Соглашение с 27-летним французом рассчитано на 3,5 года. Воспитанник «Марселя», игравший в «Монако», «Кане», «Гранаде», «Нанси» и «Сент-Этьене», в составе «Крыльев Советов» с 2015 года провел 38 матчей, забив пять мячей и сделав девять голевых передач.
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Может новый ГТ будет лучше использовать наших игроков. Предшественники особой проницательностью не отличались...(((
Это уже Fix-price)))
«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал."
лолололо это просто уахаха,
30.12.2016, 20:46
орлов просто сгорит от стыда если зенька его все же подпишет)
В общем добро пожаловать в самый популярный клуб страны. Ярких побед и побольше трофеев!
Это усиление-однозначно!)
они же не звезды и не сильные игроки,
они просто любят денежку!!!