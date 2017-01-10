Энрике: «Игроки „Барселоны“ сами решили не ехать на вечер ФИФА»
Сегодня, 17:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал отсутствие игроков его команды на гала-вечере ФИФА, где были названы лучшие футболисты.
«Отношение к премиям в нашей команде определяет каждый игрок сам. Все зависит только от желания игроков. А я как тренер уважаю их решение».
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Все верно. Тем самым они и показали свое отношение к этой португальской премии, вручаемой самому разрекламированному.
Все верно. Тем самым они и показали свое отношение к этой португальской премии, вручаемой самому разрекламированному.
Все верно. Тем самым они и показали свое отношение к этой португальской премии, вручаемой самому разрекламированному.
Сколько можно уже. Не захотели и не поехали:))
ахахах)))