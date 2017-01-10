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Энрике: «Игроки „Барселоны“ сами решили не ехать на вечер ФИФА»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Энрике Луис
Сегодня, 17:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал отсутствие игроков его команды на гала-вечере ФИФА, где были названы лучшие футболисты.

«Отношение к премиям в нашей команде определяет каждый игрок сам. Все зависит только от желания игроков. А я как тренер уважаю их решение».

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