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Инфантино: «Мы должны проводить чемпионаты мира в ритме 21-го века»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Организация: ФИФА, Инфантино Джанни
Сегодня, 17:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение Совета ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных.

«Хорошая новость заключается в том, что чемпионат мира с 48 командами будет продолжаться 32 дня, чемпион проведет семь матчей, турнир будет проходить на 12 стадионах. Это как и сейчас. Мы должны делать чемпионаты мира в ритме 21-го века. Футбол не ограничивается Европой и Латинской Америкой. Каждая конфедерация получит больше мест, хотя конкретное распределение еще не уточнено. Теперь больше стран будут иметь мечту».

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