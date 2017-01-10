Инфантино: «Мы должны проводить чемпионаты мира в ритме 21-го века»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение Совета ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных.

«Хорошая новость заключается в том, что чемпионат мира с 48 командами будет продолжаться 32 дня, чемпион проведет семь матчей, турнир будет проходить на 12 стадионах. Это как и сейчас. Мы должны делать чемпионаты мира в ритме 21-го века. Футбол не ограничивается Европой и Латинской Америкой. Каждая конфедерация получит больше мест, хотя конкретное распределение еще не уточнено. Теперь больше стран будут иметь мечту».