Инфантино: «Мы должны проводить чемпионаты мира в ритме 21-го века»
Сегодня, 17:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение Совета ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных.
«Хорошая новость заключается в том, что чемпионат мира с 48 командами будет продолжаться 32 дня, чемпион проведет семь матчей, турнир будет проходить на 12 стадионах. Это как и сейчас. Мы должны делать чемпионаты мира в ритме 21-го века. Футбол не ограничивается Европой и Латинской Америкой. Каждая конфедерация получит больше мест, хотя конкретное распределение еще не уточнено. Теперь больше стран будут иметь мечту».
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Как сделали коммунисты: "А давайте распилим Россию на 20 республик, накачаем их деньгами и дадим каждой из них право сецессии, а потом будем рассказывать байки, как коварные пендосы развалили Совок".
Как делают лево-либералы в ЕС: "А давайте замутим союз государств, в котором при принятии любых, даже самых важных решений голос полуторамиллионной Эстонии будет равен голосу 80-миллионной Германии, а потом будем делать изумленные лица, когда правые евроскептики будут называть такой порядок абсурдом".
И теперь тоже самое с футболом делает ФИФА: "А давайте превратим Чемпионат мира в балаган третьесортных банановых княжеств, чтобы у каждой из них появилась мечта".
Через несколько лет либо ведущие федерации выйдут из ФИФА и УЕФА, чтобы создать свое объединение, которое будет многократно интереснее телевизионщикам, чем соревнование Гватемалы и Гваделупы, либо Инфантино вместе с его командой просто выставят на мороз.