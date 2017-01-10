Ассоциация европейских клубов не согласна с увеличением числа сборных на чемпионатах мира
Сегодня, 18:41 | Источник: ECA | Редакция: Сергей Иванов
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) выступила против расширения числа участников чемпионатов мира до 48 сборных.
«ЕСА не поддерживает это решение. Мы не видим преимуществ в новом формате. Нынешняя схема с 32 сборными кажется нам оптимальной со всех точек зрения. Сомнительно то, что решение было принято без консультаций со всеми заинтересованными сторонами, которых коснутся эти перемены. Решение было принято по политическим, а не спортивным мотивам. Это вызывает сожаление».
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