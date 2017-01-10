Мутко: «Нам был симпатичен вариант с 40 командами на чемпионатах мира»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширение числа участников чемпионатов мира до 48 сборных.

«Нам был симпатичен вариант с 40 командами. Думаю, можно было спокойно провести турнир с десятью группами по четыре команды, но… Сейчас все склонились к варианту с 48 сборными, который поддержали конфедерации. И мы поддержали позицию своей конфедерации УЕФА.

В принципе, этот вопрос был предрешен, просто речь шла о 40 и 48 командах. Это было одобрено еще два года назад, когда утверждались реформы. Все национальные федерации - за, это неудивительно, поэтому мне не очень понятно, почему недовольны некоторые лиги. Сейчас оставалось только выбрать форму, мы исходили из того, чтобы, во-первых, спортивный принцип не страдал, а, во-вторых, чтобы не усложнять проведение турнира, чтобы он оставался праздником.

Уже было подсчитано, что в 2026 году число членов ФИФА будет 211, и процент участников чемпионата мира от общего количества, не будет отличаться от того, который сейчас во многих турнирах. Футбол растет на многих континентах, и, конечно, их не устраивает их представительство. Схема еще будет дорабатываться, потребуется уточнение заявочных процессов, ведь не каждая страна может принять столько команд, нужно как минимум 12 стадионов. Поэтому количество стран (которые претендуют на проведение чемпионата мира) сократится».