«Шальке» арендовал у «Баварии» Бадштубера
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Шальке-04, Бавария, Бадштубер Хольгер
Сегодня, 19:41 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Сергей Иванов
«Шальке» официально объявил о подписании контракта с защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером. 27-летний немец будет играть в Гельзенкирхене до конца сезона на правах аренды. В Бундеслиге Бадштубер провел 118 матчей, забив один мяч.
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