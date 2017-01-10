«Шальке» арендовал у «Баварии» Бадштубера

«Шальке» официально объявил о подписании контракта с защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером. 27-летний немец будет играть в Гельзенкирхене до конца сезона на правах аренды. В Бундеслиге Бадштубер провел 118 матчей, забив один мяч.