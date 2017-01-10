ФА отклонила апелляцию «Челси» на дисквалификацию Терри

Защитник «Челси» Джон Терри будет дисквалифицирован на один матч за красную карточку, полученную им в матче Кубка Англии с «Питерборо». «Челси» обжаловал удаление, однако Футбольная ассоциация оставила наказание в силе. Таким образом, Терри пропустит следующий матч.