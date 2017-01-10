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Демикелис разорвал контракт с «Эспаньолом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Эспаньол, Демикелис Мартин
Сегодня, 19:59 | Источник: ФК "Эспаньол" | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Эспаньола» Мартин Демикелис разорвал контракт с клубом. 36-летний аргентинец не получал игровой практики в команде и решил уйти свободным агентом. «Эспаньол» пошел ему навстречу. Теперь Демикелис займется поиском новой команды.

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