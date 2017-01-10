Демикелис разорвал контракт с «Эспаньолом»

Защитник «Эспаньола» Мартин Демикелис разорвал контракт с клубом. 36-летний аргентинец не получал игровой практики в команде и решил уйти свободным агентом. «Эспаньол» пошел ему навстречу. Теперь Демикелис займется поиском новой команды.