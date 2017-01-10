«Галатасарай» подписал Гарри Родригеса
Сегодня, 20:52 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник ПАОК Гарри Родригес перешел в «Галатасарай». Турецкий клуб, который ищет усиление этой зимой, подписал контракт с 26-летним игроком на 4,5 года. Стоимость сделки оценивается в 4,5 млн евро.
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