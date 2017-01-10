Рейтинг@Mail.ru

Сёмин: «Дали возможность Шишкину, Хенти, Шкулетичу и Самедову найти новые клубы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Семин Юрий , Хенти Эсекьель, Самедов Александр, Шкулетич Петар, Логашов Арсений, Шишкин Роман
Сегодня, 20:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение не брать на первый зимний сбор некоторых игроков клуба: Романа Шишкина, Арсения Логашова, Петара Шкулетича и Эсекьеля Хенти с Александром Самедовым.

«Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные.

Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть.

Но вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:48
, чтобы видеть комментарии
  0
OLS
Сегодня 21:47
ответ пользователю Сов Армия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:39
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 21:10
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 21:06
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:05
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:02
ответ пользователю Сов Армия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:36 Слухи «Спартак» может побороться за Сако 6
20:49 Слухи «Спартаку» интересен Варди 56
17:55 Луис Адриано прилетел в Москву для медосмотра в «Спартаке» 97
16:30 Слухи Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“» 93
04:16 Слухи «Спартак» просмотрит бывшего защитника «Зенита» Алфёрова 7
Вчера
23:43 Самедов прошел медосмотр вместе с дублем «Локомотива» 12
17:02 Слухи «Спартак» претендует на капитана «Саутгемптона» Фонте 143
11:45 Слухи Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“» 194
10:47 Слухи Луческу не против перехода Ломбертса в «Галатасарай» 27
08 января 2017
23:17 Слухи Владимир Габулов перейдёт в тульский «Арсенал» 21
все материалы по этой теме
Турниры