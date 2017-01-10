Сёмин: «Дали возможность Шишкину, Хенти, Шкулетичу и Самедову найти новые клубы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение не брать на первый зимний сбор некоторых игроков клуба: Романа Шишкина, Арсения Логашова, Петара Шкулетича и Эсекьеля Хенти с Александром Самедовым.

«Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные.

Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть.

Но вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть».