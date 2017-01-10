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«Спартак» в Белграде сыграет с «Црвеной Звездой»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Спартак М, Црвена Звезда
Сегодня, 21:03 | Источник: ФК "Црвена Звезда" | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак» договорился о проведении товарищеского матча с «Црвеной Звездой». Встреча пройдет в Белграде 25 марта. Это будет своеобразным ответом на матч 5 сентября 2014 года, когда в Москве эти соперники провели первую игру в истории «Открытие Арены». Матч в Сербии смогут посетить 10 тысяч болельщиков «Спартака».

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