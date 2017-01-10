Анчелотти не видит угрозы со стороны китайских клубов
Сегодня, 21:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не видит угрозу в китайских клубах, которые тратят много денег и могут позволить себе переманить звезд мирового футбола.
«Я думаю, что европейские клубы в безопасности, потому что лучшие игроки, наиболее конкурентоспособные остаются здесь. Футболисты ведь играют не только ради денег. Им важно быть лучшими среди лучших. Так что европейским клубам ничего не угрожает в этом смысле».
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