Анчелотти не видит угрозы со стороны китайских клубов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не видит угрозу в китайских клубах, которые тратят много денег и могут позволить себе переманить звезд мирового футбола.

«Я думаю, что европейские клубы в безопасности, потому что лучшие игроки, наиболее конкурентоспособные остаются здесь. Футболисты ведь играют не только ради денег. Им важно быть лучшими среди лучших. Так что европейским клубам ничего не угрожает в этом смысле».