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Анчелотти не видит угрозы со стороны китайских клубов

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Анчелотти Карло
Сегодня, 21:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не видит угрозу в китайских клубах, которые тратят много денег и могут позволить себе переманить звезд мирового футбола.

«Я думаю, что европейские клубы в безопасности, потому что лучшие игроки, наиболее конкурентоспособные остаются здесь. Футболисты ведь играют не только ради денег. Им важно быть лучшими среди лучших. Так что европейским клубам ничего не угрожает в этом смысле».

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