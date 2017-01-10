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Россия вышла с первого места в плей-офф мемориала Гранаткина

Соккер.Ру // Россия: события, Россия (до 18)
Сегодня, 21:48 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Юношеская сборная России на мемориале Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге обыграла в матче группового этапа Латвию со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 66-й минуте Александр Руденко. Эта победа позволила россиянам выйти в плей-офф с первого места. В четвертьфинале россияне 12 января сыграют с Белоруссией.

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