Россия вышла с первого места в плей-офф мемориала Гранаткина
Сегодня, 21:48 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Юношеская сборная России на мемориале Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге обыграла в матче группового этапа Латвию со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 66-й минуте Александр Руденко. Эта победа позволила россиянам выйти в плей-офф с первого места. В четвертьфинале россияне 12 января сыграют с Белоруссией.
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