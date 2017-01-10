«Дженоа» арендовал Таарабта
Сегодня, 22:08 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Сергей Иванов
«Дженоа» официально объявил о подписании полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта. Марокканец арендован до конца сезона с правом выкупа. Ранее Таарабт выступал за «Тоттенхэм», КПР, «Фулхэм», «Милан», а в 2015 году перешел в «Бенфику», где не закрепился.
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