«Дженоа» арендовал Таарабта

«Дженоа» официально объявил о подписании полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта. Марокканец арендован до конца сезона с правом выкупа. Ранее Таарабт выступал за «Тоттенхэм», КПР, «Фулхэм», «Милан», а в 2015 году перешел в «Бенфику», где не закрепился.