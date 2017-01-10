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«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0Халл СитиХалл Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» на полуфинал Кубка Лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Мата, Мхитарян, Эррера, Погба, Руни, Рэшфорд.
Запас: Ромеро, Марсьяль, Лингард, Кэррик, Блинд, Фосу-Менса, Феллаини.

«Халл Сити»: Якупович, Магуайр, Робертсон, Таймон, Хаддлстоун, Снодграсс, Мейлер, Мэйсон, Клукас, Хенриксен, Диоманде.
Запас: Маршалл, Эрнандес, Мэлони, Вейр, Боуэн, Клакстоун.

Ранее МЮ в Кубке Англии обыграл «Рединг».

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