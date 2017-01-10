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«Наполи» - «Специа»: стартовые составы

Матч: НаполиНаполи1 : 0СпециаСпециа
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Специа» на матч Кубка Италии.

«Наполи»: Рафаэл, Альбиоль, Маджо, Стринич, Максимович, Джаккерини, Зелински, Рог, Диавара, Инсинье, Габбиадини.
Запас: Рейна, Хисай, Аллан, Кальехон, Жоржиньо, Гамшик, Сепе, Паволетти, Тонелли, Лашицки, Миланезе.

«Специа»: Чичисола, Терци, Мильоре, Валентини, Де Кол, Чеккарони, Дейола, Маджоре, Пикколо, Баэс, Пиу.
Запас: Паньини, Эррасти, Кроччанти, ДАткович, Вигнали, Мастину, Барбато, Граноче, Пульцетти, Галли, Валентини, Чизотти.

Ранее «Наполи» обыграл «Сампдорию».

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