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«Атлетико» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы

Матч: АтлетикоАтлетико0 : 0Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Лас-Пальмаса» на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандес, Гайтан, Сауль, Коке, Гризманн, Корреа.
Запас: Баре, Барраган, Торрес, Ферни, Габи, Луис, Савич.

«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Артилес, Давид Гарсия, Мичел, Элдер Лопеш, Момо, Кастельяно, Эрнан, Гарсия, Ливайя, Тана.
Запас: Варас, Виера, Лемос, Бигас, Боатенг, Эль Жар, Монторо.

В первом матче «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

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