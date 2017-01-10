Дембеле: «Молодым игрокам неразумно ехать в Китай»
Сегодня, 22:52 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле не уверен, что был бы готов сейчас уйти в китайский клуб, как это сделал его партнер по сборной Бельгии Аксель Витсель.
«Это очень трудный выбор. Молодым игрокам, которые еще растут, неразумно ехать в Китай. Более взрослые игроки могут считать иначе. Но, если честно, я понятия не имею, каков там уровень чемпионата. Мне сложно об этом говорить».
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так и не стоило говорить тогда