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Жорже Жезуш дисквалифицирован на 15 дней

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: тренеры, Спортинг, Жезуш Жорже
Вчера, 23:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш дисквалифицирован на 15 дней. Наставник пропустит два ближайших матча лиссабонской команды. Наказание он понес за удаление во встрече с «Сетубалом» в Кубке Лиги.

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