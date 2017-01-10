Жорже Жезуш дисквалифицирован на 15 дней
Вчера, 23:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш дисквалифицирован на 15 дней. Наставник пропустит два ближайших матча лиссабонской команды. Наказание он понес за удаление во встрече с «Сетубалом» в Кубке Лиги.
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